FT: Британия выдала компаниям первые лицензии на хранение углерода

Среди них производители нефти и газа, желающие минимизировать загрязнение окружающей среды

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Первые 12 британских компаний получили лицензии на хранение углекислого газа в районах истощенных месторождений на шельфе Северного моря. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times.

Среди них производители нефти и газа, желающие минимизировать загрязнение окружающей среды. Соединенное Королевство "не может достичь целей по нулевому уровню выбросов без хранения углерода в недрах", заявил Стюарт Пейн, глава Переходного управления Северного моря (NSTA). По его словам, происходящее - "это декарбонизация в действии".

Всего на получение лицензий заявки подали 19 компаний. Подобный высокий спрос отражает растущую коммерческую привлекательность технологии из-за увеличения налогов, которые предприятия вынуждены платить за выбросы углекислого газа в атмосферу. С января для производителей нефти и газа правительство Великобритании повысило налоговую ставку до 75%. Ранее Лондон взял на себя обязательство к 2030 году ежегодно накапливать около 30 млн тонн CO2, пообещав выделить на это £20 млрд ($24,9 млрд) в ближайшие два десятилетия.

Это значительный шаг вперед в развитии отрасли по улавливанию и хранению выбросов углекислого газа с предприятий, стремящихся отказаться от ископаемого топлива, подчеркивает издание.

В декабре 2015 года было подписано Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением, в рамках которого страны-участницы обязались сократить выбросы СО2 в ближайшие десятилетия. Для достижения этого начали строить специальные предприятия, способные изымать CO2 из атмосферы и превращать его в полезные вещества или долговечные горные породы. Несмотря на это, было обнаружено, что официальные данные по объемам изъятого углекислого газа этими предприятиями оказались выше реальных показателей примерно на 20-30%, что ставит под угрозу достижение декарбонизации.