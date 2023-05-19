Индекс DAX установил новый рекорд с ноября 2021 года

Он достиг отметки в 16 293 пункта

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, в пятницу во второй половине дня установил новый рекорд, достигнув отметки в 16 293 пункта. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

Предыдущий максимум составлял 16 290 пунктов и был достигнут в ноябре 2021 года до того, как началась специальная военная операция на Украине и повышение ключевых процентных ставок из-за высокой инфляции привело к падению фондовых рынков во всем мире в 2022 году. DAX приближался к своему предыдущему рекорду небольшими шагами. Сигналы с фьючерсного рынка США к благоприятному открытию американских бирж придали индексу новый импульс.

Причиной роста стали надежды на то, что переговоры о повышении потолка долга США приведут к соглашению. Это, в свою очередь, вызвало значительный рост фондовых рынков в последнее время. Кроме того, позитивному развитию событий способствовал экономический оптимизм после окончания жестких коронавирусных ограничений, действовавших в Китае.