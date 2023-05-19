Росприроднадзор: "Газпром нефть" нарастила инвестиции в безопасность трубопроводов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" за последние годы стала больше вкладывать средств в обеспечение безопасности трубопроводов и их целостности, сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова во время посещения Ноябрьска, где она провела совещание с представителями нефтегазовых компаний.

"Мы понимаем, что компании услышали, что экология - дело каждого", - сказала она.

Радинова при этом отметила работу компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", которая за последние годы в 5 раз увеличил инвестиции в безопасность трубопроводов.

"На сегодняшний момент динамика очень положительная, финансовый вклад компании в обеспечение целостности трубопроводов за последние два года больше, чем за предыдущие 10 лет", - подчеркнула глава Росприроднадзора.

Одним из направлений работы Росприроднадзора является проверка соблюдения экологических требований для нефтяных трубопроводов. Утечки нефти из нефтепроводов традиционно являются одной из основных причин экологических загрязнения в отрасли.