В Красноярском крае две нефтегазовые компании просят взыскать с подрядчиков 500 млн рублей

Речь идет об Ачинском нефтеперерабатывающем заводе и Восточно-Сибирской нефтегазовой компании

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Ачинский нефтеперерабатывающий завод и Восточно-Сибирская нефтегазовая компания ("Востсибнефтегаз") обратились в Арбитражный суд Красноярского края с двумя исками о взыскании с подрядных организаций 478 млн рублей неустоек. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы Арбитражного суда региона.

"Поступили иски о взыскании неустоек по договорам подряда от АО "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании" к АО "Дитсманн" и от АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" к ООО "СтройПроектСервис", - говорится в сообщении. В суде добавили, что общий размер исков превышает 478 млн рублей.

Завод просит взыскать 154 млн рублей за невыполненные строительно-монтажные работы на комплексе гидрокрекинга, "Востсибнефтегаз" взыскивает с подрядчика 323 млн рублей за невыполненные работы по строительству объектов на Юрубчено-Тохомском месторождении.

Ачинский НПЗ является единственным крупным нефтеперерабатывающим предприятием в Красноярском крае. Завод построен в 1982 году. Проектная мощность завода составляет 6,0 млн тонн нефти в год, номинальная мощность составляет 7,5 млн тонн нефти в год. Завод перерабатывает западно-сибирскую нефть и специализируется на производстве моторного и авиационного топлива.

Восточно-Сибирская нефтегазовая компания ведет разработку Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.