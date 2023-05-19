Оверчук заявил, что ЕАЭС и Иран близки к заключению соглашения о зоне свободной торговли

Член коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев ранее заявил, что соглашение о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Ираном может быть подписано уже в 2023 году

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может заключить соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Ираном раньше, чем с другими странами. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на XIV Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Наиболее близко подошли с Ираном", - заявил зампред правительства, отвечая на вопрос о том, с какими странами ЕАЭС наиболее близок к достижению соглашения о ЗСТ.

Ранее член коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил, что соглашение о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Ираном может быть подписано уже в этом году.