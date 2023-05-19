19 мая, 16:30

Чистая прибыль банка "Тинькофф" за І квартал составила 13,4 млрд рублей

Чистые процентные доходы банка в первом квартале 2023 года оказались на уровне 47,7 млрд рублей, операционные расходы составили 37,4 млрд рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль банка "Тинькофф" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом квартале 2023 года составила 13,4 млрд рублей, следует из отчетности банка.

Согласно отчету, прибыль до налогообложения за отчетный период составила 14,6 млрд рублей, активы банка - 1,6 трлн рублей.

Чистые процентные доходы банка в первом квартале 2023 года оказались на уровне 47,7 млрд рублей, операционные расходы составили 37,4 млрд рублей.

Показатели банка по РСБУ за I квартал 2022 года не раскрывались. 

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