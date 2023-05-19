Куба будет содействовать организации "Игр будущего" и примет в них участие

Турнир основан на сочетании классического и киберспорта, призовой фонд составит $25 млн

ГАВАНА, 19 мая. /ТАСС/. Куба будет оказывать всестороннюю поддержку "Играм будущего" и обязательно будет в них участвовать, заявил в пятницу президент республики Мигель Диас-Канель на встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко в Гаване.

"Будем оказывать всестороннюю поддержку "Играм будущего". Турнир, основанный на сочетании классического и киберспорта, - замечательная возможность показать достижения РФ. Мы очень ценим мероприятия такого масштаба и обязательно будем участвовать. Турнир также станет серьезным ответом на то давление, которому подвергается Россия", - заявил глава государства.

Первые "Игры будущего" пройдут в 2024 году в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.