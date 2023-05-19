19 мая, 18:56,
обновлено 19 мая, 19:38

Правительство выделит Минтрансу около 2,3 млрд рублей для субсидирования "Автодора"

Средства должны быть направлены на оплату выполнения работ на трассе М-4 "Дон" на отрезке с 777-го по 993-й км в Ростовской области

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделит министерству транспорта около 2,3 млрд рублей для субсидирования деятельности "Автодора". Это следует из распоряжения кабмина, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2023 году Минтрансу России для предоставления государственной компании "Российские автомобильные дороги" субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог государственной компании бюджетные ассигнования в размере 2 296 801,5 тыс. рублей", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, средства выделяются на оплату выполнения работ на трассе М-4 "Дон" на отрезке с 777-го по 993-й км в Ростовской области.

Минтрансу поручено осуществлять контроль за расходованием выделенных средств и представить до 1 февраля 2024 года в кабмин доклад об их целевом использовании. 

Теги:
Россия
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