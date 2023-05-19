В Новгородской области заявили о снижении уровня бедности до 11,9%

По данным Росстата, региональный показатель в 2021 году составлял 12,9%

ТАСС, 19 мая. Уровень бедности в Новгородской области по итогам 2022 года составил 11,9%. Об этом сообщил в пятницу глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

"По итогам 2022 года практически во всех регионах зафиксировано опережающее снижение уровня бедности. По стране - 9,8 %, по области - 11,9%", - сказал Никитин. По данным Росстата, областной показатель в 2021 году составлял 12,9%.

Одним из эффективных инструментов для снижения уровня бедности в регионе стали социальные контракты. В этом году региональное правительство планирует заключить их на сумму около 700 млн рублей. В прошлом году на соцконтракты в регионе было направлено 611 млн рублей. Механизм социального контракта предусматривает заключение договора между государством и гражданином, который попал в трудную ситуацию.

Согласно договору, власти выделяют ему целевые средства на открытие собственного дела, ведение хозяйства или на время поиска работы. Если деньги выделяются для поиска работы, то гражданин получает выплаты в размере величины прожиточного минимума региона при заключении договора и три месяца после трудоустройства. Для граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года, расширен доступ к заключению соцконтракта: прошлые трудовые доходы таких граждан не учитываются при расчете нуждаемости. На открытие бизнеса и ведение подсобного хозяйства можно получить до 350 тыс. рублей.

Также Никитин отметил, что за последние пять лет на федеральном уровне принят широкий пакет мер с беспрецедентным объемом финансирования. "Еще три года назад представлялось в теории и казалось нереальным, требующим не только больших финансовых вложений, но и перестройки механизмов и подходов в системе социальной защиты, сегодня реализовано на практике", - отметил Никитин.