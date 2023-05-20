Верховный суд признал незаконным заявление о банкротстве "Обуви России"

Компания Or Group ранее сообщила о приостановке работы своей обувной фабрики "С-теп" в Бердске "в целях оптимизации расходов"

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Верховный суд Российской Федерации отменил постановление Арбитражного суда Новосибирской области о банкротстве предприятий группы "Обувь России" от одного из кредиторов - частного охранного предприятия (ЧОП) "Брест плюс", следует регулятивной части решения, опубликованной в картотеке АС.

В июле 2022 года один из крупнейших обувных ретейлеров РФ компания Or Group (холдинг "Обувь России") сообщила о приостановке работы своей обувной фабрики "С-теп" (компания "Фабрика С-Теп") в Бердске "в целях оптимизации расходов". В октябре 2022 года начался процесс банкротства компаний группы. Первым из кредиторов в Арбитражный суд Новосибирской области обратился ЧОП "Брест плюс". Компания требовала взыскать с фабрики долг по кредиту на сумму около 817 тыс. рублей. "Брест плюс" подал иск на сутки раньше основных крупных кредиторов обувного ретейлера - Сбербанка России, ВТБ, Промсвязьбанка, нарушив сроки установленные законом. По данным "Обуви России", кредитная линия у ВТБ была на сумму 4,5 млрд рублей, у Промсвязьбанка на 3 млрд рублей, у Сбербанка - 2,98 млрд.

Представитель одного из банков-кредиторов в начале рассмотрения дела пояснил ТАСС, что в случае рассмотрения заявления от ЧОП "Брест плюс", крупнейшие кредиторы компании не смогут предложить кандидатуры арбитражного управляющего, который сможет удовлетворить все требования кредиторов за счет продажи имущества холдинга.

"Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации <…> рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы публичных акционерных обществ "Промсвязьбанк" и "Сбербанк России" на определение Арбитражного суда Новосибирской области <…> о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Фабрика С-теп" <…> определила: определение Арбитражного суда Новосибирской области от 24.10.2022 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2022 <…> отменить. Заявление общества с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Брест плюс" о признании общества с ограниченной ответственностью "Фабрика С-теп" несостоятельным (банкротом) признать подлежавшим возврату заявителю", - говорится в картотеке.