В Москве за три года провели более 500 исследований новых лекарственных препаратов

Мэр Сергей Собянин заявил, что в столице для ученых работает целая экосистема

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Свыше 500 клинических исследований новых лекарственных препаратов провели в Москве за последние три года. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня международный День клинических исследований. Москва - флагман этих научных изысканий в России уже больше 20 лет. Только за последние 3 года медики провели больше 500 исследований новых лекарственных препаратов - в условиях импортозамещения крайне важная цифра", - написал мэр.

По его словам, в столице для ученых работает целая экосистема. "Фармкомпании могут выбирать центры для своих исследований из порядка 90 больниц и поликлиник. Московский центр инновационных технологий в здравоохранении помогает всем звеньям этой цепи слаженно функционировать. А безопасность клинических исследований обеспечивает единый цифровой контур московского здравоохранения", - отметил он.

Собянин добавил, что для специалистов клинических исследований также разработана система обучения и повышения квалификации.

"Поздравляю все исследовательские команды с профессиональным праздником. От вас зависит настоящее и будущее нашей медицины и наше здоровье. Новых открытий вам и интересных задач", - заключил мэр.