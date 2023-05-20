"Запсибгазпром" транспортирует и установит зимовочный комплекс на станции "Восток"

Минприроды совместно с федеральными органами власти поручено до 15 июня внести в правительство проект распоряжения по этому вопросу

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Тюменская компания "Запсибгазпром" определена единственным исполнителем работ по транспортировке и установке объектов нового зимовочного комплекса на антарктической станции "Восток" в 2023-2024 годах. Соответствующее решение принято на заседании правительства от 18 мая, список решений опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Определить открытое акционерное общество "Запсибгазпром" (г. Тюмень) единственным исполнителем осуществляемых федеральным государственным бюджетным учреждением "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" в 2023-2024 годах закупок работ по внутриконтинентальной транспортировке объектов нового зимовочного комплекса на антарктической станции "Восток" к месту его размещения, их монтажу и пусконаладочных работ, необходимых для создания этого комплекса", - говорится в документе.

Минприроды России совместно с федеральными органами исполнительной власти поручено до 15 июня 2023 года внести в правительство РФ проект распоряжения по этому вопросу.

"Восток" - круглогодичная внутриконтинентальная антарктическая научная станция России, находится в центральной части Антарктиды. На станции ведутся работы по исследованию климата и магнитного поля Земли, метеорологические, геофизические, гляциологические (по исследованию природного льда) наблюдения, изучаются свойства материалов в условиях низких температур и другие.

Зимовочный комплекс станции был спроектирован датской компанией Ramboll, изготовлен на опытном заводе строительных конструкций в Гатчине (Ленинградская область). Новый зимовочный комплекс будет включать в себя два служебно-жилых помещения, здание с четырьмя дизель-генераторами мощностью 200 кВт каждый и системой очистки и хранения воды, склад и гараж. Каждый блок сможет работать автономно. Общая длина комплекса составит 140 м, ширина - 13,5 м, максимальная высота - 17,5 м, площадь помещений - более 1 911 кв. м. Ввод в эксплуатацию комплекса намечен на конец 2024-го - начало 2025 года.