21 мая, 00:03

Bloomberg: состояние Цукерберга в этом году выросло на $44 млрд

AP Photo/ Mark Lennihan
Марк Цукерберг
© AP Photo/ Mark Lennihan

Агентство передает, что это самый быстрый рост среди других миллиардеров

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Состояние главы компании Meta (признана в РФ экстремистской) Марка Цукерберга выросло в этом году на $44 млрд, это самый быстрый рост капитала среди миллиардеров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Читайте также
Выручка корпорации Meta выросла на 3%Forbes: состояние Цукерберга сократилось на $11 млрд после обвала акций компании Meta

"Состояние Марка Цукерберга в этом году выросло на $44 млрд. Это самый быстрый рост среди других миллиардеров в этом году", - отмечается в тексте.

Предприниматель сосредоточился в 2022 году на создании метавселенной, чтобы доминировать в этой области, "потратив столько, сколько бы это ни стоило". По данным агентства, в определенный момент из-за подобных вложений его капитал снизился на $100 млрд. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация