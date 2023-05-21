Эксперт считает, что ВРЭП будет содействовать глобальному экономическому росту

Президент отделения Китайского института по исследованию реформ и развития в провинции Хайнань Чи Фулинь указал, что "приоритетом ВРЭП является общее развитие региона"

ХАЙКОУ /Китай/, 21 мая. /ТАСС/. Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) будет не только содействовать развитию экономики региона, но и стимулировать глобальный экономический рост. Об этом заявил в воскресенье президент отделения Китайского института по исследованию реформ и развития в провинции Хайнань Чи Фулинь.

"В настоящее время существует глобальная геополитическая напряженность, экономическое устройство меняется, нарушаются производственные цепочки и цепочки поставок", - сказал он на открытии в Хайкоу форума "Совместное строительство крупнейшей в мире зоны свободной торговли - Форум аналитических центров и СМИ в рамках регионального развития ВРЭП - 2023".

Как указал эксперт, слова которого приводит газета China Daily, "в этих условиях необходимо в полной мере понимать значение реализации ВРЭП с глобальной точки зрения, уловить общую тенденцию и устранить препятствия, а также объединить усилия для строительства крупнейшей в мире зоны свободной торговли высокого уровня".

"Совместное развитие является отличительной чертой ВРЭП. Оно будет не только содействовать инклюзивному развитию региональной экономики, но и стимулировать глобальный экономических рост", - сказал Чи Фулинь.

Развитие - это приоритет ВРЭП

Он указал, что "приоритетом ВРЭП является общее развитие региона". При этом он отметил, что глобальный экономический рост может столкнуться с серьезными вызовами: по данным Всемирного банка, в период с 2022 по 2030 годы средний потенциальный рост глобального ВВП может упасть примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии нынешнего века. Однако, если страны будут придерживаться "устойчивой политики, ориентированной на рост", то темпы роста мирового ВВП возможно увеличить на 0,7 п. п. По словам Чи Фулиня, "развитие или рецессия, сотрудничество или конфронтация - это главные выборы, стоящие перед современным миром".

Он также отметил, что ВРЭП основано на рыночных принципах и правилах, которые обеспечат долгосрочный устойчивый рост в регионе. Он добавил, что развитие ВРЭП продемонстрирует, что региональное экономическое сотрудничество, основанное на рынке и правилах, является жизнеспособным и динамично развивающимся.

По словам Чи Фулиня, ВРЭП "высоко держит знамя" инклюзивного и совместного развития, что является "стремлением и целью свободной торговли в новую эпоху".

Открытость ВРЭП

По словам эксперта, одной из важных целей ВРЭП является открытость на высоком уровне. Как указал он, усиление открытости партнерства будет содействовать повышению уровня экономического развития региона и способствовать формированию новой модели глобальной свободной торговли.

Он также отметил, что необходимо содействовать сопряжению и взаимной интеграции ВРЭП и Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве.

Кроме того, Чи Фулинь подчеркнул, что члены ВРЭП с крупнейшими экономиками должны содействовать развитию партнерства. Так, Китай, Южная Корея и Япония являются одними из ключевых членов ВРЭП, сотрудничество между ними обладает перспективами, страны должны выполнять свои обязательства по экономическому и технологическому сотрудничеству в рамках партнерства.

Эксперт также отметил, что Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай являются движущей силой ВРЭП, а зона свободной торговли между ними послужит важным фактором достижения целей этого более широкого экономического объединения. По его словам, АСЕАН является ядром ВРЭП и рынком с наибольшим потенциалом в мире. Он также добавил, что зона свободной торговли между Китаем и АСЕАН будет содействовать продвижению открытости партнерства.

О форуме

Форум был организован отделом пропаганды южной китайской провинции Хайнань, китайской газетой China Daily, а также отделением Китайского института по исследованию реформ и развития на Хайнане. В нем приняли участие более 450 экспертов, дипломатов, представителей международных организаций и медиа из Китая, а также Австралии, Великобритании, Индонезии, Камбоджи, Малайзии, Мьянмы, Лаоса, Сингапура, Филиппин, Южной Кореи и Японии.

ВРЭП

Китай и 14 других стран договорились о создании ВРЭП на полях ежегодного саммита АСЕАН 15 ноября 2020 года. В торговом соглашении участвуют 15 государств: Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. На их долю приходится треть мирового ВВП.

Предполагается, что в течение 20 лет ВРЭП будет постепенно снижать или отменять и без того низкие торговые тарифы между участниками. У некоторых стран партнерства уже есть собственные соглашения о свободной торговле, но они работают с определенными оговорками.