Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов

К 10:30 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи находится на уровне 79,99 рубля, курс евро - 86,48 рубля

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже демонстрирует рост основных биржевых индексов, свидетельствуют данные торговой площадки.

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,84% - до 2 648,3 пункта, индекс РТС увеличивался на 0,8%, до 1 044,87 пункта.

По данным биржи на 10:30 мск, индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 641,04 пункта (+0,57%), индекс РТС находился на уровне 1 039,91 пункта (+0,32%).

К 10:30 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи находится на уровне 79,99 рубля (-0,01%), курс евро составлял 86,48 рубля (-0,02%), курс юаня - 11,373 рубля (-0,11%).