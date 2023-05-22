Бербок сообщила о продолжении дискуссии по 11-му пакету санкций ЕС против РФ

Речь идет о необходимости уточнения правовых вопросов, заявила глава МИД Германии

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Дискуссии по новому, 11-му по счету, пакету санкций против России в Евросоюзе еще продолжаются; речь идет о необходимости уточнения правовых вопросов. Об этом заявила в понедельник глава МИД Германии Анналена Бербок по прибытии на встречу с коллегами из Евросоюза в Брюсселе.

"Что касается 11-го пакета, то здесь мы в целом находимся на стадии обсуждения. Важно - и в этом все мы едины, - чтобы не происходило обхода санкций", - сказала Бербок. "Если отдельные фирмы экспортируют [в Россию] продукцию, годную для ведения войны, то это должно иметь последствия, но это необходимо очень ясно и точно сформулировать с юридической точки зрения", - подчеркнула она. "Это мы продолжаем обсуждать на данном уровне", - добавила министр.

20 мая председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF заявила, что Европейский союз включит в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний по всему миру, в отношении которых якобы есть доказательства обхода санкций против Москвы. При этом около восьми компаний, по ее словам, зарегистрированы в Китае.

17 мая портал EUobserver сообщил, что Евросоюз намерен включить в 11-й пакет санкций до 100 российских физических и юридических лиц. В настоящий момент санкционный список ЕС против России насчитывает около 1600 компаний и физлиц, являясь крупнейшим в истории. Дискуссии по 11-му пакету санкций идут в Брюсселе на уровне послов стран ЕС с 5 мая, компромисс пока не найден. По сообщению европейского издания газеты Politico, серьезные возражения у некоторых стран ЕС вызывают предложения ЕК о введении вторичных санкций против компаний, в частности китайских, которые она подозревает в оказании помощи России в обходе ограничений ЕС.