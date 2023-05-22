Экспорт из ФРГ в Россию в апреле сократился на 13,6%

Он составил €700 млн

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Экспорт из Германии в Россию в апреле сократился на 13,6% в годовом исчислении. Об этом говорится в заявлении Федерального статистического ведомства ФРГ, распространенном в понедельник.

"Экспорт германских товаров в Российскую Федерацию в апреле 2023 года снизился на 13,6% по сравнению с прошлогодними показателями и составил €700 млн, - говорится в документе. - В результате Россия опустилась на 15-е место среди наиболее важных направлений германского экспорта за пределами ЕС". До начала в феврале 2022 года СВО на Украине Россия занимала пятое место в этом списке.

Почти половина экспорта из ФРГ, по данным ведомства, приходится на так называемые третьи страны за пределами Евросоюза. В апреле германский экспорт по этому направлению по сравнению с мартом снизился на 5,7% и составил €56,5 млрд. Больше всего товаров Германия экспортировала в США, КНР и Великобританию.