На Восточном экономическом форуме разыграют кубок Дальнего Востока "Игры ГТО"

Для финального турнира, в частности, сформируют сборную Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая. /ТАСС/. Открытый Кубок Дальнего Востока по многоборью "Игры ГТО" состоится с 10 по 13 сентября во Владивостоке, мероприятие станет частью спортивной программы VIII Восточного экономического форума. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Стартовала регистрация на отборочный этап второго открытого Кубка Дальнего Востока "Игры ГТО". Крупный турнир по многоборью ГТО примет Приморский край с 10 по 13 сентября. Масштабные соревнования станут спортивной частью программы VIII Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке", - говорится в сообщении.

В региональном министерстве физической культуры и спорта сообщили, что для финального турнира сформируют сборную Приморья, которая будет соперничать с другими регионами Дальневосточного федерального округа. В состав команды войдут шесть взрослых спортсменов и шесть школьников. Пройти испытания смогут мужчины и женщины старше 18 лет, а также учащиеся старших классов от 14 до 17 лет. Отборочные соревнования состоятся в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" с 12 по 25 июня, подать заявку на участие можно до 5 июня.

Соревнования среди взрослых команд и спортсменов в индивидуальном зачете пройдут с 10 по 13 сентября. Турнир среди школьников проведут с 14 по 17 сентября. Участникам регионального отбора предстоит пройти спортивные испытания, состоящие из двух этапов. На выполнение упражнений каждому претенденту дается 10 минут и 1 минута отдыха между этапами. Цель - выполнить комплекс упражнений за минимальное время.

В 2022 году первый открытый Кубок Дальнего Востока "Игры ГТО" собрал на своей площадке свыше 100 участников со всей страны. Соревнования проходили в полуоткрытом павильоне "Арена ГТО" Министерства спорта России на выставке "Улица Дальнего Востока". Призовой фонд игр составил 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Восточный экономический форум в 2023 году пройдет с 10 по 13 сентября. Форум во Владивостоке объединит политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.