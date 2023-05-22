Глава бизнес-альянса Индии заявил, что ни один бизнесмен страны не покинул РФ на фоне СВО

Сэмми Котвани также отметил, что индийская сторона наращивает бизнес и переходит к "новым высотам"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Никто из представителей индийского бизнеса в России не покинул ее после начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил в понедельник президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани на круглом столе дискуссионного клуба Ecumene, посвященном развитию взаимоотношений России и Индии на фоне текущих геополитических изменений, на площадке ТАСС.

"Наш совместный бизнес растет, никто из индийских бизнесменов не покинул Россию в ходе СВО, мы все здесь, мы наращиваем бизнес и переходим к новым высотам, будем их покорять, нас не остановить и мы не пойдем назад", - сказал он.

Котвани добавил, что любой бизнес сталкивается с проблемами. "Я должен сказать всем россиянам и индийцам, что действительно есть проблемы при ведении бизнеса между Индией и Россией, но всегда есть решения, поэтому не воспринимайте какие-то мелкие трудности как препятствие или невозможность ведения бизнеса", - указал глава альянса.

Индия и Россия на пути создания устойчивого мира

Взаимоотношения между Россией и Индией смогут внести изменения в мировое восприятие и помочь миру стать более устойчивым, заявил президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх.

"Благодаря новым взаимоотношениям между Россией и Индией мы сможем внести значительное изменение в мировое восприятие. Эти две дружественные страны смогут помочь миру стать более устойчивым", - сказал он.

"Что касается взаимоотношений России и Индии, то это взаимоотношения дружбы. Речь идет о контактах между людьми. Этой дружбе века. Народы Индии и России находятся в диалоге веками", - обратил внимание президент палаты международного бизнеса Индии.

Он подчеркнул, что такая дружба между странами за последние годы поспособствовала удвоению объемов двусторонней торговли. "Мы достигли объема в $40 миллиардов. Это крупный бизнес и это возможность для обеих стран", - добавил Сингх.

Президент Индийской палаты международного бизнеса также отметил обмен технологиями между Россией и Индией. "Мы в Индии применяем российские технологии и внедряем их для улучшения качества жизни населения", - сказал он.