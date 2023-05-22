В МАГАТЭ заявили, что его глава стремится согласовать принципы защиты Запорожской АЭС

Они должны включать обеспечение внешнего энергоснабжения станции, считает Рафаэль Гросси

ВЕНА, 22 мая. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси хочет согласовать принципы по защите Запорожской АЭС, включая обеспечение безопасности внешних источников питания станции. Об этом говорится в заявлении агентства, опубликованном в понедельник.

"Генеральный директор заявил, что стремится достичь соглашения по ряду принципов защиты ЗАЭС во время вооруженного конфликта, включая также обеспечение наличия и безопасности внешних источников питания в любое время", - говорится в сообщении.

Гросси добавил, что ведет "интенсивные переговоры со всеми задействованными сторонами" по обеспечению защиты станции.

"Отключение всего внешнего энергоснабжения станции сегодня утром указывает на крайне уязвимую ситуацию с ядерной и физической безопасностью на Запорожской атомной электростанции. Как я уже неоднократно говорил, дальше так продолжаться не может. Мы играем с огнем. Мы должны действовать сейчас, чтобы избежать очень реальной опасности ядерной аварии в Европе с соответствующими последствиями для населения и окружающей среды", - заявил он.

В понедельник утром Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение в результате отключения высоковольтной линии 750 кВт Днепровская, станцию перевели на питание от генераторов, сообщали в пресс-службе предприятия. Позднее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что возобновила электроснабжение Запорожской АЭС. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук также сообщил, что внешняя подача электроэнергии на Запорожскую АЭС, прекращенная утром, восстановлена, станция работает в штатном режиме.

В понедельник вечером эксперты МАГАТЭ также заявили, что внешнее электроснабжение было восстановлено спустя пять часов после отключения. Специалисты "были проинформированы", что топлива для дизельных генераторов на станции, которые работают при отключении ЛЭП, хватит на 23 дня.