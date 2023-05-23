Псковская область за 5 лет увеличила фонд конкурса общественного самоуправления в 16 раз

Призовой фонд составляет 55 млн рублей

ТАСС, 23 мая. Псковские власти за пять лет увеличили фонд конкурса территориального общественного самоуправления (ТОС) в 16 раз - до 55 млн рублей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

"Конкурс проектов ТОСов проводится в Псковской области с 2019 года. За это время призовой фонд конкурса вырос почти в 16 раз - с 3,5 млн рублей до рекордных 55 млн рублей в этом году. Увеличен и размер поддержки. Максимальный размер составил 500 тыс. рублей. Также выросло количество проектов-победителей - в этом году их уже 143", - отмечается в сообщении.

Глава региона Михаил Ведерников также отметил, что с учетом большого количества поступивших на конкурс заявок было принято решение об увеличении призового фонда прошедшего конкурса на 5 млн рублей - до 55 млн рублей.

"Было очень много проектов, которые чуть-чуть не дотянули до того, чтобы стать победителями. Поэтому я принял решение и дополнительно к 50 млн рублей были добавлены еще пять, поэтому те ТОСы, которым чуть-чуть не хватило, также в скором времени получат дополнительное финансирование", - сказал Ведерников в ходе церемонии награждения победителей регионального конкурса.

Обращаясь к участникам мероприятия, Михаил Ведерников отметил особую социальную значимость конкурса - с его помощью люди по всей Псковской области благоустраивают общественные территории, ремонтируют и восстанавливают пешеходные мосты, устанавливают детские, спортивные площадки, организуют освещение.

"Есть и более нестандартные задачи - в этом году стало больше проектов, которые направлены на развитие сферы культуры. Достаточно много проектов посвящено приведению в порядок сельских клубов и музеев. Отдельно стоит отметить инициативы по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи", - сказал глава региона.