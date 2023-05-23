Мишустин назвал среди приоритетов расширение воздушного сообщения с Китаем

По словам российского премьера, сотрудничество в сфере транспорта приобретает особое значение "в новых геополитических условиях"

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Россия рассчитывает на расширение воздушного сообщения с Китаем и развитие других транспортных направлений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

"Россию и Китай объединяет протяженная сухопутная граница, и ее инфраструктуру необходимо совершенствовать. Для этого важно продолжить синхронную работу по повышению пропускной способности транспортных артерий и модернизации пунктов пропуска", - сказал глава российского кабмина.

"В числе других приоритетов - расширение воздушного сообщения", - продолжил Мишустин. Также он назвал среди приоритетов "более активное использование потенциала Северного морского пути как наиболее короткого маршрута из Азии в Европу".

Премьер-министр РФ отметил, что сотрудничество в сфере транспорта приобретает особое значение "в новых геополитических условиях".

По словам Мишустина, по итогам первых четырех месяцев этого года динамика перевозок грузов и пассажиров между Россией и Китаем заметно улучшилась. "Мы заинтересованы в дальнейшем развитии международного коридора "Россия" в восточном направлении с выходами в КНР, в том числе через Казахстан и Монголию, что нужно для обеспечения бесшовной логистики от Санкт-Петербурга до Владивостока и увеличения товарооборота", - сказал глава кабмина.