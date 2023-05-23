Исследование: большая часть малых и средних банков в РФ может исчезнуть в течение 10 лет

По данным компании "Яков и партнеры", в России действуют свыше 300 таких финансовых организаций, совокупный объем их активов составляет 25-30 трлн рублей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Абсолютное большинство малых и средних российских банков могут исчезнуть в течение ближайших 10 лет, указывают в своем исследовании "Банковский сектор России подготовка к новой реальности" аналитики компании "Яков и партнеры" (бывшее российское подразделение McKinsey).

"По нашим оценкам, на горизонте 10 лет от 65 до 80% малых и средних банков могут исчезнуть в результате повышения конкуренции со стороны крупнейших банков, которые активно продолжают внедрять цифровые технологии и повышать качество обслуживания", - отмечают эксперты.

Как отмечают авторы исследования, в России действуют свыше 300 финансовых организаций среднего и малого размера, совокупный объем активов которых составляет 25-30 трлн рублей, или 18-22% от банковского рынка.

"В сфере розничного банковского обслуживания в исследовании выделяется ряд уникальных проблем и возможностей, которые предопределят развитие рынка: риск снижения кредитоспособности розничных клиентов; цифровизация клиентских путей и развитие системы быстрых платежей; повышение конкуренции со стороны цифровых маркетплейсов; внедрение и популяризация цифрового рубля. Повышение внутренней, а также внешней конкуренции будет оказывать значительное давление на прибыльность банковских организаций в ближайшие несколько лет", - отмечают в "Яков и партнеры".

По мнению экспертов, в перспективе, прямые потери чистого операционного дохода "классических" банков-эмитентов в связи с популяризацией финансовых сервисов таких площадок, как "Яндекс Маркет", Wildberries и Ozon, могут составить от 20 до 50 млрд руб. только за счет упущенных платежей. При внедрении кредитных продуктов, потери классических банков будут еще выше.

"Несмотря на значительную конкуренцию со стороны крупных банков, в целом потенциал улучшения бизнес-моделей средних и малых банков составляет 300-400 млрд рублей ежегодно. Это дополнительная прибыль, которую они недополучают ввиду незрелости собственных механизмов. Акционерам и членам правления банков, чтобы успешно вести бизнес, необходимо оценить и соответствующим образом настроить организационную модель и поддерживающие механизмы, что позволит обеспечить базу для долгосрочного роста, перспективы которого возникают с развитием открытого банкинга и получением доступа к транзакционным данным розничных клиентов других организаций", - резюмирует руководитель финансовой практики "Яков и партнеры" Илья Иванинский.