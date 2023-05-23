23 мая, 06:11

Костин допустил, что юань в ближайшее десятилетие заменит доллар как резервную валюту

Глава ВТБ во взаимной российско-китайской торговле более 70% расчетов обеспечивают юань вместе с рублем

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Китайский юань в ближайшее десятилетие может стать основной мировой резервной валютой, потеснив доллар. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин на Российско-китайском бизнес-форуме.

"Китай сегодня является второй экономикой мира, а в ближайшее время станет первой. Есть все основания ожидать, что именно китайский юань уже в ближайшее десятилетие сможет заменить американский доллар в качестве основной мировой резервной и расчетной валюты", - сказал он.

Костин напомнил, что Банк России уже инвестирует в китайский юань, а во взаимной российско-китайской торговле более 70% расчетов обеспечивают юань вместе с рублем. На этом фоне глава ВТБ также призвал как можно быстрее завершить разработку и внедрить цифровой юань и цифровой рубль, а также реализовать меры, связанные с обеспечением транзакций между Россией и Китаем по защищенным каналам. 

Теги:
РоссияКостин, Андрей Леонидович
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