Костин: США и союзники используют свои валюты как оружие сдерживания экономик РФ и Китая

По словам главы ВТБ, Международный валютный фонд и Всемирный банк, "превратились в политизированные структуры, фактически финансирующие военные операции одной из сторон конфликта"

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Америка и ее западные союзники используют свои валюты в качестве оружия для всестороннего сдерживания экономик России и Китая, заявил глава ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии Российско-китайского бизнес-форума. По силе воздействия такое оружие превосходит ядерное, считает банкир.

"Объявив курс на всестороннее сдерживание России и Китая, коллективный Запад и прежде всего США активно используют свою валюту в качестве оружия. На мой взгляд, по силе воздействия такое оружие превосходит ядерное, - сказал он. - Пользуясь своим положением эмитентов основных резервных валют, США и их западные союзники в нарушение всех международных правил и обязательств считают возможным арестовывать, а фактически - воровать средства суверенных государств и частных компаний, инвестированные в их валюты и государственные бумаги. Так, в 2022 году власти США и ряда государств Западной Европы арестовали резервы Центрального банка России на сумму свыше $300 млрд".

Костин также отметил, что такие международные финансовые институты, как Международный валютный фонд и Всемирный банк, "превратились в политизированные структуры, фактически финансирующие военные операции одной из сторон конфликта".

"К этому следует добавить, что безумная политика увеличений бюджетного дефицита, в том числе сформировавшегося и за счет проводимой США гонки вооружений, поставила сегодня Америку на грань финансового банкротства, что, безусловно, грозит финансовой стабильности и будет иметь катастрофические последствия для мировой экономики, в разы превышающие последствия кризиса 2008 года, - тоже, кстати, зародившегося в недрах финансовой системы США", - подчеркнул глава ВТБ.

В этой связи он отметил необходимость построения "принципиально новой глобальной валютно-финансовой и банковской системы" для сохранения национального суверенитета России и независимости.