На трех пунктах проезда грузового транспорта в 2023 году могут открыть электронную очередь

С 1 сентября система заработает на российско-китайской границе в Забайкальске, рассказал министр транспорта Виталий Савельев

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Электронную очередь для регулирования проезда грузового транспорта планируется внедрить на трех пунктах пропуска, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Он напомнил, что с 1 сентября система заработает на российско-китайской границе в Забайкальске. "1 сентября мы введем на первом пункте пропуска - "Забайкальск" - впервые государственную бесплатную электронную очередь. Такого никогда не было. Мы это сделаем первого сентября. Всего в этом году мы собираемся сделать три пункта пропуска с электронной очередью", - сказал он.

Как уточнили в Минтрансе РФ, речь идет также о пунктах пропуска "Чернышевское" на границе с Литвой и "Бугристое" на границе с Казахстаном. По словам Савельева, в настоящее время функционируют 314 пунктов пропуска из 380; 84 из них обеспечивают практически 70% грузооборота. "Мы по ним к 2027 году увеличим в два раза минимум [пропускную способность]", - добавил он.

Ранее в мае президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ускорить внедрение пилота по электронному управлению очередью транспортных средств в пункте пропуска "Забайкальск" на границе с Китаем.

Электронная очередь - это бесплатный сервис резервирования времени пересечения государственной границы РФ транспортными средствами. Забронировать время, дату и место прохождения границы можно будет на Едином портале государственных услуг Российской Федерации и в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) с 1 марта 2024 года, поясняли ранее в Минтрансе РФ. До этой даты услуга будет доступна на информационном портале или на площадке-накопителе через терминал самообслуживания.