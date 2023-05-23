Тува готова поставлять в Китай почти половину собранной шерсти мелкого рогатого скота

В 2023 году в регионе планируют собрать 600 тонн шерсти

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Фермеры Тувы в 2023 году планируют собрать 600 тонн шерсти - примерно 250 тонн они готовы поставить на экспорт в Китай. Об этом ТАСС во вторник сообщил исполняющий обязанности вице-премьера по агропромышленному и природоохранному комплексу республики Алик Монгуш.

"С Китаем республика активно готова сотрудничать в плане поставок шерсти мелкого рогатого скота. Это овечья и козья шерсть. <…> Более того, у нас уже был опыт работы с китайской стороной. Они покупали у нас непереработанную шерсть. Были заинтересованы в этом продукте. В планах на этот год получить около 600 тонн шерсти. <…> Если вдруг китайские партнеры захотят в ближайшее время сделать закупку у нас, то мы готовы продать около 250 тонн шерсти", - говорится в сообщении.

По словам Монгуша, в планах организовать на территории Тувы производство по переработке шерсти и поставлять в Китай в том числе и готовую продукцию.

С 23 мая в Шанхае проходит Российско-китайский бизнес-форум. Участие в нем принимает премьер-министр России Михаил Мишустин. Также на мероприятие отправились представители более 15 крупных российских предприятий и главы ряда регионов. Среди них глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. На форуме будет обсуждаться наращивание торгово-экономических связей, особое внимание планируется уделить промышленности, энергетике, транспортной отрасли, сельскому хозяйству.

Годовой валовый объем продукции сельского хозяйства в Туве в 2022 году составил 8,4 млрд рублей. Республика - один из лидеров в скотоводстве. На территории Тувы находится более 1,5 млн голов мелко- и крупнорогатого скота.