Работающий на Керченской переправе паром "Лаврентий" вывели из эксплуатации до 1 июня

Причиной стало проведение ежегодного технического обслуживания

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Грузовой паром "Лаврентий", предназначенный для перевозки крупнотоннажных автомобилей и курсирующий на линии порт Крым - порт Кавказ, выведен из эксплуатации до 1 июня для проведения техобслуживания, водителей просят пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале Минтранса Крыма.

"Министерство транспорта Республики Крым информирует о том, что с 22 мая по 01 июня 2023 года паром "Лаврентий" будет выведен из эксплуатации с линии порт Крым - порт Кавказ в связи с проведением ежегодного технического обслуживания. <…> Во избежание скопления автотранспортных средств и заблаговременного планирования грузовых операций рекомендуем воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на Керченской переправе продолжают работать два железнодорожных и два автомобильных парома.

Паром "Лаврентий" вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров. С 9 октября 2022 года после ЧП на Крымском мосту паром работает на линии порт Крым - порт Кавказ. Ранее "Лаврентий" планировалось задействовать на регулярной паромной линии Ейск - Мариуполь.