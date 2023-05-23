Новый автомобильный путепровод открылся около станции Лесной Городок будущего МЦД-4

Эстакада соединила деревню Осоргино с Минским шоссе

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Рядом со станцией Лесной Городок будущего МЦД-4 открылось движение по новому автомобильному путепроводу, который соединил деревню Осоргино с Минским шоссе. Длина двухполосной эстакады составляет 316 м, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Новый автомобильный путепровод заменил переезд, что повысит пропускную способность дороги и разведет автомобильный и железнодорожный транспорт. Кроме того, это позволит завершить путевое развитие станции, где укладываются дополнительные пути для МЦД-4, с запуском которого интенсивность движения поездов на участке увеличится. Для обеспечения тактового движения поездов в границах МЦД-4 не будет ни одного железнодорожного переезда", - сказал начальник МЖД Валерий Танаев, чьи слова приводит пресс-служба.

Также в МЖД отметили, что в январе для пассажиров после реконструкции была открыта станция Лесной Городок, в ходе которой была полностью обновлена пассажирская инфраструктура. Возведены две новые платформы с навесами на всю длину, энергоэффективным освещением и удобной навигацией. Вместо одноуровневого пешеходного перехода для повышения безопасности пассажиров и местных жителей построен подземный вестибюль с тоннелем общей площадью 1,8 тыс. кв. м, оборудованный 4 эскалаторами и 4 лифтами, с кассовой и турникетной зонами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. План включает запуск двух новых диаметров "наземного метро", а также 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров. Так, запуск МЦД-4 запланирован в сентябре 2023 года. Позднее Собянин уточнял, что это произойдет ближе к Дню города.