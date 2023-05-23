В "Газпром-медиа" рассказали, что рынок анимации в России опередил мировой по темпам роста

Объем отечественного рынка в 2022 году составил 18,1 млрд рублей, сообщила заместитель гендиректора холдинга Юлия Голубева

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Рынок отечественной анимации за последние два года вырос на 15%, в то время как мировой отстал от российского на 2%. Объем рынка отечественной анимации в 2022 году составил 18,1 млрд рублей, сообщила во вторник заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" (ГПМХ) Юлия Голубева со ссылкой на исследование рынка детской анимации, проведенное холдингом.

"Рынок отечественной анимации по темпам роста опережает глобальный: за 2020-2022 годы российский рос в среднем на 15% в год, мировой - на 13%. Одна из основных причин - увеличение объема государственной поддержки. С 2018 года анимационные студии суммарно получили более 4 млрд рублей в виде субсидий министерства культуры и Фонда кино, из которых более 3 млрд - на безвозвратной основе", - сказала она на пленарной дискуссии VII ежегодного "TeleMultiMedia Forum-2023. Лидеры цифровой медиасферы".

Согласно анализу холдинга, в 2022 году объем рынка отечественной анимации составил 18,1 млрд рублей. При этом российский медиарынок имеет существенный потенциал к росту. "Мы видим позитивную динамику, например, к 2030 году отечественный рынок анимации может вырасти более чем в два раза, достигнув отметки 38,8 млрд рублей. И этот тренд касается не только анимации, а медиаконтента в целом", - добавила Голубева.

Всего в 2022 году было произведено более 9 тыс. минут нового оригинального контента. На телевидении анимация отечественного производства транслировалась в эфире 30 основных телеканалов вдвое дольше, чем, например, в 2020 году: общее эфирное время выросло с 0,77 до 1,61 млн минут, сообщили ТАСС в пресс-службе ГПМХ.

Кроме того, в минувшем году российские премьеры заменили американские мультипликационные проекты в лидерах кинопроката: шесть из десяти мест в топ-10 по сборам заняли российские релизы. Год также стал рекордным по количеству российских полнометражных анимационных премьер - 13 релизов.

Зрителей у российской анимации также стало больше - по результатам опроса компании "ГПМ Дата", 43% родителей отметили, что за последний год их дети стали чаще смотреть мультфильмы.

Тенденции в анимации

Среди тенденций, которые были заметны в сегменте российской анимации в 2022 году, в холдинге выделили модель создания побочных продуктов: сиквелов и спин-оффов. Продолжается тенденция переориентации студий с кинотеатров на VoD-сервисы и социальные сети: почти вся отечественная анимация, вышедшая за последние пять лет, теперь доступна в российских онлайн-кинотеатрах.

Российская мультипликация также активно сегментируется: появляются проекты, ориентированные на определенный пол, отдельные интересы, зарождается ниша подростковой анимации. "Наиболее популярными жанрами в медиапотреблении детей являются мультсериалы и мультфильмы, а самыми востребованными каналами - интернет и телевидение, которыми пользуются 85% и 73% детей, соответственно", - заключили эксперты холдинга в исследовании.