Комитет СФ рекомендовал отклонить закон о безналичном расчете с физлицами за металлолом

Зампред аграрного комитета Елена Зленко подчеркнула, что необходимо внесение изменений в ГК РФ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовала палате отклонить с созданием согласительной комиссии закон, устанавливающий безналичную форму расчетов с физическими лицами при приеме лома, отходов цветных и черных металлов свыше определенной суммы.

На последнем заседании Совфеда 26 апреля было принято решение перенести рассмотрение закона на следующее заседание из-за возникших противоречий. В частности, на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству его председатель Андрей Клишас указал, что закон противоречит положениям Гражданского кодекса (ГК) РФ, поэтому не может быть одобрен. Комитет по аграрно-продовольственной политике на своем прошлом заседании принял решение поддержать документ.

"Никто не ставит под сомнение важность этого закона, но есть позиция уже двух комитетов наших коллег - по бюджету и по конституционному законодательству - с отрицательным решением. Поэтому [предлагается] продолжить работу в рамках согласительных процедур. Сегодня будем докладывать на Совете палаты по данному вопросу", - сказал глава комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на заседании комитета.

"Предложение отклонить?" - уточнил один из членов комитета. "С согласительной комиссией", - ответил Двойных.

В результате против этого решения проголосовал один сенатор, все остальные члены комитета высказались за.

Дискуссия по вопросу

Зампред аграрного комитета Елена Зленко в своем выступлении подчеркнула, что необходимо внесение изменений в ГК РФ. "Нашими коллегами сенаторами [Андреем] Кутеповым и [Алексеем] Синицыным подготовлен проект закона о внесении изменений в статью 861 части 2 ГК с целью установления возможности ограничения расчетов граждан, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности с учетом ограничений, установленных законом. Мы продолжим в рамках согласительных процедур рассмотрение закона", - сказала она.

В свою очередь депутат Андрей Луговой, выступивший одним из авторов законопроекта, заявил, что считает необходимым принимать закон, а мнение по поводу ГК он назвал ошибочным. По его словам, главная цель закона - декриминализация отрасли. "На сегодняшний день 50 процентов лома заготавливается физлицами. В деньгах при нынешней стоимости это в районе 300 млрд рублей. Еще столько же сдается юридическими лицами. Сотни миллиардов рублей являются "обнальной конторой" РФ. Поэтому вопрос ГК - это вопрос юридической казуистики", - заявил депутат.

Он добавил, что правительство и депутаты три года занимались этим вопросом, были проведены "десятки согласительных совещаний и обсуждений", в результате чего правительство приняло решение, что в изменениях в ГК нет никакой необходимости. Луговой также обратил внимание, что документ поддержан всей металлургической отраслью.

Представитель Минпромторга Михаил Юрин, участвовавший в заседании комитета, отметил важность для отрасли этого закона. "У нас идет реформа по обелению ломозаготовительной отрасли, и данный закон включен в стратегию развития металлургии до 2030 года. Без перевода отрасли на безналичный расчет, мы считаем, что реформа не будет реализована. Отчисления в бюджет могут составить до 150 млрд рублей. И мы также не видим никаких противоречий с нормами гражданского права", - сказал Юрин и попросил Совет Федерации одобрить закон.

Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, представившая позицию комитета, подчеркнула, что сенаторы не выступают против концепции. "Мы стараемся найти правильное, грамотное, юридически чистое решение, чтобы норма, которую мы примем в законе, не была подвержена потом оценке в Конституционном суде, чтобы она не нарушала права граждан. Поэтому в согласительную комиссию, если такое решение будет принято, мы направили свои поправки, они не затрагивают ГК - его трогать не нужно. Нужно договориться о наиболее приемлемой формулировке, которая может быть погружена в закон. Мы такую формулировку предлагаем", - сказала сенатор.

Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам на своем заседании принял решение рекомендовать палате отклонить закон. "Сейчас возникает необходимость отложить принятие документа и отдать на рассмотрение согласительной комиссии, после этого принять, когда он будет поправлен. Должно быть прописано, что правительство согласно предложить соответствующие изменения и в Гражданский кодекс", - сказал глава комитета Анатолий Артамонов.

О законе

Закон был принят Госдумой 12 апреля. Он устанавливает, что "уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему реализацию лома и отходов цветных и черных металлов, производится в безналичном порядке". Эта норма должна вступить в силу с 1 июля 2024 года. До этой даты, согласно закону, безналичная оплата будет осуществляться при приеме у физлица лома и отходов цветных металлов на сумму свыше 120 тыс. рублей и при приеме лома и отходов черных металлов на сумму свыше 10 тыс. рублей. Правительство РФ до 1 июля 2024 года сможет корректировать размеры сумм денежных средств, при превышении которых расчеты производятся в безналичном порядке.