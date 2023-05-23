Исследование: число выданных в 2023 году платежных стикеров может достигнуть 4 млн

Согласно результатам опроса, приобрести платежный стикер хочет каждый 10-й россиянин

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Объем рынка платежных стикеров в России на конец первого квартала составил около 1 млн единиц, при этом половина приходится на одного игрока. К концу года рынок может вырасти еще в четыре раза. Об этом говорится в исследовании российского рынка платежных стикеров Smart Ranking. Выручка от выпуска стикеров на момент исследования составила около 400 млн рублей, однако к концу года может превысить 1,5 млрд рублей, добавили там.

Кто выпускает стикеры

Сейчас платежные стикеры с NFC-чипом своим клиентам предлагают семь банков, однако в основном рынок поделили между собой "Тинькофф", Альфа-банк и "Сбер", отмечается в исследовании. По данным Smart Ranking, около 50% рынка занимают стикеры "Тинькофф", около 15% - Альфа-банка. По данным опроса, по узнаваемости среди россиян также лидируют "Тинькофф", Альфа-банк и "Сбер". 70% из тех, кто знает о таком способе оплаты, слышали про стикеры Tinkoff Pay, про Альфа-стикеры и Sber Pay слышали 66% и 52% соответственно.

Платежные стикеры также выпускают Локо-банк, Почта банк, МКБ и Газпромбанк. В мае о запуске платежных стикеров заявил и Морской банк. Райффайзенбанк выпустит первые 50 тыс. стикеров в июне 2023 года, летом платежные наклейки представит и Росбанк. ВТБ уже тестирует пробную партию платежных меток, но на сайте банка пока нет анонса. О намерениях выпускать собственные платежные стикеры заявляли также банк "Дом.РФ" - во втором квартале 2023 года, Экспобанк - в июне или июле 2023 года, а также Абсолют банк.

При этом Сбербанк, который одним из первых анонсировал и представил бесплатный тираж платежных стикеров, сегодня уже прекратил выпуск и развивает другие инструменты бесконтактной оплаты - через Sber Pay.

Каждый 10-й россиянин хочет иметь платежный стикер

Согласно результатам опроса, приобрести платежный стикер хочет каждый 10-й россиянин, а спрос на NFC-метки будет сохраняться по крайней мере до конца 2023 года. Суммарный объем рынка к тому времени по оценке Smart Ranking составит около 4 млн стикеров с общей выручкой от их выпуска более 1,5 млрд рублей.

В первую очередь приобретать стикеры опрошенных (64%) мотивирует желание вернуть возможность бесконтактных платежей с помощью телефона, а 88% оформляют платежный стикер исходя из интереса к новым технологиям и банковским возможностям. Каждый третий (37%) считает лишней и неудобной установку альтернативных приложений, поэтому стикеры становятся для них наиболее удобным вариантом. Еще 30% опрошенных привлекает дизайн стикеров и возможность использовать их в качестве аксессуара для мобильного телефона.

Решение о выборе стикера того или иного банка россияне в первую очередь принимают из соображений непосредственного знакомства с организацией и наличия опыта использования его продуктов (58%). Пользователи также обращают внимание на дизайн аксессуара (49%) и безопасность (33%). Простота использования и цена платежного стикера волнуют 21% и 12% респондентов соответственно. Основной целевой аудиторией платежных стикеров стали владельцы iPhone, лишенные полноценной альтернативы Apple-кошелька.

При этом аналитики не видят в платежных стикерах окончательного решения проблемы бесконтактных платежей. Так, по мнению CEO платежной системы Life Pay Арсения Косенко, стикеры для оплаты - это скорее маркетинговый инструмент, а подобные "необычные" альтернативы картам выпускали и раньше (кольца, браслеты, брелки). Однако они не прижились в массовом формате, что позднее произойдет и со стикерами. Тем не менее, стикеры продолжают пользоваться спросом несмотря на то, что, вероятно, являются лишь временной заменой ушедших "пеев" - в основном среди молодой аудитории, считают опрошенные участники рынка. По оценкам экспертов, с учетом планов банков и отношения россиян к этому способу оплаты, рынок платежных стикеров продолжит расти как минимум до конца 2023 года.

После ухода из РФ сервисов Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay российские банки начали внедрять оплату платежными стикерами, которые аналогичны миниатюре обычной дебетовой банковской карты. В основе работы платежного стикера лежит NFC-метка, которая позволяет передавать данные беспроводным и малым радиусом действия (около 10 см). При этом NFC-стикер также защищается пин-кодом, для него можно установить лимит ежемесячных трат, как и для дебетовой карты.