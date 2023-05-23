ГД приняла в I чтении законопроект о минимизации потерь участника клиринга при банкротстве

По мнению авторов инициативы, наличие требования реализовать имущество, а также короткий срок для его продажи приводит к существенному движению рынка, что "влияет на интересы добросовестных участников рынка"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в I чтении законопроект, уточняющий процедуру прекращения обязательств при банкротстве одного из участников клиринга. Документ, инициированный группой сенаторов и председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вносит поправки в законы "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и "О несостоятельности (банкротстве)"

Законопроект регулирует клиринговую деятельность в случае банкротства одного из участников договора. По закону обязательства участника прекращаются на дату, следующую за датой принятия судом решения о признании его банкротом, или дату, следующую за датой отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Срок реализации клиринговой организацией имущества, предоставленного в качестве обеспечения, не может превышать два рабочих дня с даты определения объема обязательства.

По мнению авторов законопроекта, наличие требования реализовать имущество, а также короткий срок для его продажи приводит к существенному движению рынка, особенно в секторе менее ликвидных ценных бумаг, что "влияет на интересы добросовестных участников рынка", говорится в пояснительной записке. В этой связи законопроектом предлагается дать клиринговой организации право оставлять имущество, предоставленное в качестве обеспечения обязательства, за собой. Это позволит минимизировать потери участника клиринга, а также снизить влияние на рынок при продаже большого пакета ценных бумаг или иного имущества, указывают авторы документа.

Также вносятся изменения, направленные на установление единообразного подхода при прекращении обязательств из договоров, заключенных на условиях правил организованных торгов и правил клиринга, а также на обеспечение единообразного толкования положений о ликвидационном неттинге.

Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки с учетом замечаний. "Предлагаемая законопроектом возможность клиринговой организации оставить имущество за собой допускается только в отношении клиринговой организации, являющейся стороной сделки, в целях обеспечения исполнения обязательств перед которой было предоставлено имущество. При этом, в соответствии со статьей 2 федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в качестве такой клиринговой организации может быть только центральный контрагент, в связи с чем положения законопроекта требуют соответствующих уточнений", - говорится в отзыве правительства.

Кроме того, для обеспечения баланса интересов признанного банкротом участника клиринга, кредиторов такого участника и клиринговой организации в законопроекте следует определить условия, при наступлении которых центральный контрагент вправе принять решение об оставлении имущества за собой, а также порядок дальнейшей реализации центральным контрагентом оставленного имущества, считают в кабмине.