Костин заявил о необходимости новых механизмов взаимодействия в банковской сфере РФ и КНР

Президент и председатель правления ВТБ назвал перспективной разработку цифрового юаня и цифрового рубля

ШАНХАЙ, 23 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Россия и Китай нуждаются в новые механизмы в сотрудничестве в банковской сфере. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин, который принял участие в церемонии открытия Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

"Нужны, конечно. Я думаю, что перспективной, в частности, является разработка цифрового юаня и цифрового рубля, то, что осуществляется работа по линии Центральных банков. Я думаю, что есть перспектива создания цифровой валюты стран БРИКС. Эту тему надо толкать, и здесь, конечно, без Китая нам тоже не обойтись", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, также есть несколько новых направлений, по которым в настоящее время ведется работа. Речь идет о создании защищенных и независимых каналов для передачи финансовых данных, чтобы не пользоваться SWIFT и его аналогами, уточнил Костин.

"Системы созданы уже и в Китае, и в России. Важно, чтобы они коммуницировали вместе. Поэтому поле для деятельности есть, и я думаю, что постепенно мы видим усиление политической воли со стороны китайского руководства", - указал он.

Большое значение, добавил он, имел также визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в марте, во время которого состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. "С марта мы видим значительный позитивный импульс и, я думаю, что пребывание российского премьера (в КНР - прим. ТАСС), первое за многие годы, тоже должно этот импульс усилить", - сказал Костин.

Форум в Шанхае

В открытии форума принял участие премьер-министр России Михаил Мишустин, который в понедельник прилетел в Шанхай. На мероприятие также собрались руководители ведущих компаний двух стран. После пленарного заседания состоялись тематические сессии по развитию сотрудничества в разных отраслях экономики.

Форум прошел в недавно построенном конференц-центре рядом с генеральным консульством РФ в Шанхае на набережной реки Хуанпу. Это популярный у горожан и туристов район, здесь пролегает набережная Вайтань, с которой открывается панорамный вид на "визитную карточку" Шанхая - небоскребы в деловом районе Луцзяцзуй.

После выступления на форуме Мишустин посетил Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec и встретился с представителями российских деловых кругов в формате рабочего обеда. Также в программе премьер-министра России была беседа с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.