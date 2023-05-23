ВТБ открыл в Самаре сервисный центр на 1,3 тыс. рабочих мест

По словам заместителя президента - председателя правления банка Анатолия Печатникова, учреждение поможет усилить и ускорить решение клиентских вопросов

САМАРА, 23 мая. /ТАСС/. Крупнейший в стране сервисный контактный центр ВТБ, рассчитанный на 1,3 тыс. рабочих мест, открылся в Самаре во вторник, передает корреспондент ТАСС.

"Финансовые организации находятся на связи с клиентами в режиме 24/7 в наиболее удобных для них каналах. ВТБ активно развивает свое присутствие в цифровых сервисах, чат-ботах и мессенджерах, при этом миллионы пользователей по-прежнему выбирают личное общение со специалистами для решения финансовых вопросов. Самара стала для ВТБ глобальным центром компетенций сотрудников, которые оказывают клиентскую поддержку различного уровня и сложности. В 2017 году мы открыли здесь первый сервисный центр для IT-поддержки, а сегодняшний запуск передового сервисного центра в перспективе позволит банку не только усилить и ускорить решение клиентских вопросов, но и увеличить общее число рабочих мест в регионе почти до 2 тыс.", - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Новое офисное пространство расположилось на площади более 11 тыс. кв. м. В нем работают сотрудники розничного бизнеса и специалисты поддержки и финансового, юридического и административного контроля. Главным подразделением является контактный центр, сейчас на него приходится 17% общего трафика обращений - это около 350 тыс. звонков ежемесячно. В перспективе он будет обрабатывать каждое четвертое обращение клиентов банка на линии поддержки.

"Центр будет работать на всю Россию по разным компетенциям - не только клиентская поддержка, но и юридическая, сервисная поддержка всех офисов ВТБ. Сегодня это одна из штаб-квартир ВТБ в стране, что, конечно, создает условия для роста числа рабочих мест. 1,3 тыс. рабочих мест - это очень серьезно. 800 сотрудников уже набрано, идет набор еще 500, до конца года коллеги полностью должны укомплектовать офис. Конечно, это и инвестиции, которые были сделаны в строительство", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Также в офисе расположится федеральный круглосуточный ситуационный центр для мониторинга нештатных ситуаций банка и их оперативного устранения.

Первый сервисный центр ВТБ открыл в Самаре в 2017 году, его основным направлением является IT-поддержка бизнеса, которую обеспечивают свыше 400 специалистов.