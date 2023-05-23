Глава Минэнерго Катара считает, что Европу от энергетического кризиса спасла теплая зима

Саад бен Шарида аль-Кааби призвал европейцев сесть за стол переговоров с производителями и нефтегазовыми компаниями

ДУБАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Европу от энергетического кризиса спасла теплая зима, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, европейцам стоит сесть за стол переговоров с производителями и нефтегазовыми компаниями. Такое мнение выразил во вторник генеральный директор QatarEnergy и государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

"Как говорится, легко сказать "энергетический переход", но, когда вы копаете глубже и смотрите на реальное положение вещей, [вы понимаете, что] он недостижим <…> Я думаю, что это уже меняется, и люди понимают, что реальность бьет ключом", - заявил он на Катарском экономическом форуме в Дохе. Трансляция его выступления велась на странице форума в Twitter.

"Я думаю, что единственное, что спасло человечество и Европу в этом году, это теплая зима", - продолжил госминистр. По его мнению, замедление темпов развития экономики наблюдается во всем мире, и если ситуация усугубится в 2024 году, то "худшее еще впереди". "Если они [европейцы] этого не осознают, и у них не будет надлежащего плана, они сядут за стол переговоров с производителями и нефтегазовыми компаниями, а не будут демонизировать их, и вы знаете, реальность возьмет верх, и я думаю, что мы найдем разумное решение", - сказал Саад бен Шарида аль-Кааби.

Между тем министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, говоря о внедрении экологически чистых источников энергии, согласился с тезисом своего катарского коллеги. "Учитывая то, что мы видели прошлой осенью в Европе с точки зрения энергии, спасенной даром Божьим, что зима была не такой холодной <…>, как человечество может представить себе будущее энергетики?" - отметил глава Минэнерго Саудовской Аравии.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с импортом газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.