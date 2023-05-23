Прямое авиасообщение между Минском и Мурманском возобновили спустя 20 лет

В числе пассажиров рейса компании "Белавиа" были белорусские журналисты и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко

МУРМАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Первый после 20-летнего перерыва авиарейс отправился во вторник из Минска в Мурманск. В числе пассажиров рейса компании "Белавиа" были белорусские журналисты и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"В Мурманске самолет авиакомпании "Белавиа" встретили торжественно водной аркой. Из Минска к нам прилетели 32 человека, среди которых были белорусские журналисты и представители авиакомпании. В Минск улетели 72 человека, включая журналистов", - сказал собеседник агентства.

В Мурманске самолет встречали заместитель губернатора Ольга Кузнецова и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Юлия Полиэктова.

"Губернатор Мурманской области и президент Белоруссии в сентябре 2022 года обсуждали взаимодействие по ряду направлений. Сегодня мы наблюдаем еще один из результатов - запущен прямой рейс по маршруту Мурманск - Минск. Мы рассчитываем, что благодаря этому событию как можно больше гостей смогут полюбоваться красотами нашего Севера, а взаимодействие между нашими странами станет еще крепче", - цитирует Кузнецову министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Прямые рейсы по маршруту Минск - Мурманск - Минск будут выполняться до конца октября по вторникам. Время в пути составит 2 часа 40 минут. Всего на борту 107 посадочных мест.

Белоруссия является основным внешнеторговым партнером Мурманской области. В первом полугодии 2021 года внешнеторговый оборот составил $2,2 млн. Отмечалось, что в 2022 году он вырос в семь раз. Основные товары - это рыба и готовые продукты из нее, апатитовый концентрат, продукты питания, техника и оборудование, транспортные средства, мебель. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о намерении перенаправить экспорт калийных удобрений из Литвы в порты РФ, в том числе в Мурманск, с последующей отправкой на Дальний Восток, в Китай и Индию по Северному морскому пути.