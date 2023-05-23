В России спрос на продукцию "Норникеля" стал максимальным за 20 лет

Вице-президент - руководитель блока сбыта и коммерции компании Антон Берлин сообщил, что внутренний спрос на продукцию продолжит расти

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Внутренний спрос на продукцию горно-металлургической компании "Норильский никель" - никель, палладий, платину и медь - достиг максимальных показателей за последние 20 лет, продажи в РФ продолжат расти. Такое мнение высказал вице-президент - руководитель блока сбыта и коммерции компании Антон Берлин.

"Что касается спроса, мы не то что ожидаем, он уже увеличился в этом году. Это отчасти связано с теми программами импортозамещения, которые проходят. Объемы продаж российским потребителям выше, чем они были исторически последние 20 лет", - сказал он в ходе презентации результатов компании в области устойчивого развития за 2022 год.

Берлин добавил, что внутренний спрос на продукцию компании в России продолжит расти. "Я думаю, что сейчас будет важный вектор увеличения в принципе промышленного производства внутри страны. Если раньше мы исходили из того, что мы сырьевая страна и можем все импортировать, то новая реальность показывает, что желательно иметь производство очень многих вещей внутри страны", - подытожил он.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.