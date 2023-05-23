Авиационная промышленность не сможет достичь нулевых выбросов к 2050 году

Генеральный директор Qatar Airways Акбар аль-Бакер заявил, что разработка нового типа самолета занимает много времени, однако новые модели самолетов авиапроизводителей Airbus и Boeing построены "на старой технологической платформе"

ДУБАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Генеральный директор одной из крупнейших в мире авиакомпаний Qatar Airways Акбар аль-Бакер считает, что авиационная промышленность не сможет достичь нулевых выбросов углекислого газа в атмосферу до 2050 года. Об этом он заявил во вторник на проходящем в Дохе Катарском экономическом форуме.

По словам аль-Бакера, разработка нового типа самолета занимает много времени, однако новые модели самолетов авиапроизводителей Airbus и Boeing построены "на старой технологической платформе". Говоря об экологичности самолетов, гендиректор Qatar Airways посоветовал разработчикам лайнеров начать искать новую платформу уже сейчас. "Широкая общественность не осознает, что авиация вырабатывает только 2,6% глобальных выбросов углекислого газа", - отметил он.

"На самом деле единственное, что вносит существенный вклад в изменение технологии, это экологически чистое авиационное топливо", - заявил в свою очередь генеральный директор Boeing Дэвид Кэлхун. По его словам, в будущем будут появляться передовые технологии, в том числе связанные с использованием водорода, который может обеспечить экологичность авиации во второй половине этого века. Как заметил Кэлхун, каждая новая модель самолета Airbus и Boeing обычно на 20-30% превосходит предшественника по количеству выбросов в атмосферу.

"Именно поэтому мы продолжаем покупать новые самолеты, сохраняя средний возраст парка <…>, чтобы продолжать расти", - добавил аль-Бакер. "Но, опять же, я не думаю, что мы сможем достичь нулевых выбросов к 2050 году. Все об этом говорят, но это должно быть реалистично. Недостаточно производства экологичного авиационного топлива", - подчеркнул гендиректор Qatar Airways. По его словам, проект использования водорода в авиации "находится в зачаточном состоянии", а люди даже не знают, что "будет генерировать водородное топливо на большой высоте". "Как только что упомянул Дэвид, водородная технология созреет во второй половине этого века, то есть после 2050 года, а это значит, что мы не добьемся того, что всем обещали. Я очень скептически отношусь к этому", - продолжил он.

Катарский экономический форум проходит в Дохе с 23 по 25 мая. Мероприятие, организованное агентством Bloomberg, является одной из крупнейших на Ближнем Востоке площадок, на которой обсуждаются проблемы мировой экономики. В числе участников форума значатся директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, гендиректор социальной сети TikTok Чжоу Шоуцзы.