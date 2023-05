АДР "Норникеля" исключили из списка Лондонской фондовой биржи

По данным "Норникеля", на конец 2022 года доля АДР составляла 6,7%

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. АДР "Норникеля", крупнейшего в мире производителя палладия и высокосортного никеля, с 23 апреля исключены из котировального списка Лондонской фондовой биржи, говорится в сообщении компании.

Ранее The Bank of New York Mellon предупредил владельцев АДР "Норникеля" об истечении депозитарного договора 23 мая 2023 года. В ноябре 2022 года BNY Mellon объявил о том, что прекращает выполнять функцию депозитария АДР-программ. Владельцы АДР, согласно условиям депозитарного соглашения, должны "сдать свои расписки" до 24 мая 2023 года для их конвертации в акции, уточнял BNY Mellon.

