Эксперт исключил существенный рост цен на АЗС в России

Старший аналитик "Альфа-банка" Никита Блохин заявил, что топливный рынок пришел к балансу

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Топливный рынок, как оптовый, так и розничный, уже почти пришел к балансу, практически полностью нивелировав потенциальное снижение компенсаций в рамках демпфирующего механизма. Сильного увеличения стоимости цен на АЗС в дальнейшем не произойдет, сказал ТАСС старший аналитик "Альфа-банка" Никита Блохин.

"Существенного роста цен на АЗС в дальнейшем ожидать не следует, так как потенциал текущего подорожания бензина на бирже ограничен. Так, рост оптовых цен уже практически полностью нивелирует потенциальное снижение компенсаций в рамках демпферного механизма, что выравнивает экономику НПЗ. При этом АЗС удалось накопить существенный запас прочности благодаря повышенной маржинальности розничных продаж во второй половине 2022 года", - сообщил эксперт.

По его словам, позитивно на ситуацию в рознице также влияет и активный мониторинг цен со стороны ФАС. Блохин заметил, что даже с учетом традиционного повышенного спроса в летний сезон, на рынке не ожидается дефицита моторных топлив, поскольку, согласно данным Минэнерго, российскими НПЗ сформированы товарные запасы в объеме почти 2 млн тонн.

"По нашей оценке, этого достаточно для того, чтобы компенсировать временное снижение переработки в апреле - мае, связанное с ремонтами на НПЗ. При этом по мере наращивания переработки летом биржевые цены на топливо могут скорректироваться, что приведет к восстановлению экономики розничных продаж", - добавил Блохин.

Ситуация на топливном рынке может выровняться уже в ближайшие несколько месяцев, что позволит АЗС воздержаться от повышения цен на бензоколонке, подчеркнул он.

19 мая биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи обновила исторический максимум четвертый день подряд. По итогам торгов в пятницу его стоимость поднялась выше 61,7 тыс. рублей за тонну.