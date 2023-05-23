В компании сообщили, что внимание к зернотрейдерам обусловлено важностью обеспечения поставок зерна на мировые рынки и поддержки продовольственной безопасности

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Уралхим" сохраняет интерес к активам зерновых трейдеров, рассматривает различные варианты. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Мы рассматривали и рассматриваем различные варианты. Наше внимание к зернотрейдерам обусловлено важностью обеспечения поставок зерна на мировые рынки и поддержки продовольственной безопасности в ряде регионов мира", - отметили в компании.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала о готовности компании выкупить российские активы мировых зерновых трейдеров Cargill и Viterra в случае их ухода из России. Минсельхоз РФ 29 марта сообщил, что получил уведомление от ООО "Каргилл", которое является дочерней компанией американского поставщика сельхозпродукции Cargill, о прекращении экспортной деятельности на российском рынке. 30 марта министерство получило уведомление трейдера Viterra Limited о прекращении экспортной деятельности с 1 июля 2023 года и о дальнейшей передаче российских активов новым собственникам. А 3 апреля стало известно, что дочерняя компания мирового трейдера зерна Louis Dreyfus прекращает экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года.