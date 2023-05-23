Аграрии Ставрополья впервые начали экспорт нута и гороха в Пакистан

Отгрузки проходили в Петровском и Благодарненском округах

СТАВРОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Производители Ставрополья впервые начали отгрузку нута и гороха в Пакистан. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

"Отгрузки проходили в нескольких округах края. Так, партии продовольственного нута в объеме 1,1 тыс. тонн были отгружены из Петровского и Благодарненского округов, а партии сушеного гороха объемом 220 тонн - из Петровского округа. Экспорт подкарантинной продукции в эту страну Южноазиатского региона осуществляется впервые", - говорится в сообщении.

Специалисты провели контроль качества экспортируемой продукции. "Проводился контроль с отбором образцов для исследования в подведомственных Россельхознадзору лабораториях. В ходе анализа установлено соответствие продукции обязательным требования Российской Федерации и страны-импортера", - говорится в сообщении.

Ранее в Минэкономразвития Ставрополья журналистам сообщали, что экспорт продукции агропромышленного комплекса на Ставрополье составил $556 млн по итогам 2022 года, увеличившись на 15%. Крупнейшими импортерами стали Саудовская Аравия, Китай, Азербайджан, Грузия, Армения, Турция. Регион наращивает экспорт в страны Ближнего Востока и Азии, в том числе по новым направлениям.