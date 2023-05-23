Новейший атомный ледокол "Сибирь" впервые выполнил противозаторные работы на реке Енисей

Экипаж атомохода выполнил задачу по созданию дополнительных ледовых каналов и прорезей в русле реки для предотвращения возможных ледовых заторов

МУРМАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 Росатомфлота впервые выполнил противозаторные (противопаводковые) работы на реке Енисей. Экипаж атомохода выполнил задачу по созданию дополнительных ледовых каналов и прорезей в русле реки для предотвращения возможных ледовых заторов, сообщили во вторник в отделе коммуникаций ФГУП "Атомфлот".

"Впервые универсальный атомный ледокол проекта 22220 привлекался к данным видам работ. Экипажу атомохода предстояло сделать ледовые прорези в основном русле реки Енисей в районе Лузинских, Никитинских и Фунтусовских островов, а также разрушить ледовую дорогу, соединяющую левый и правый берег Енисея", - цитирует отдел коммуникаций и.о. генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонида Ирлицу.

Отмечается, что толщина льда ледовой дороги достигала 2 м. Противозаторные (противопаводковые) работы позволяют избежать ледовых заторов и подъема воды выше опасных отметок. По данным гидрометеорологов, ледоход на Енисее ожидается с разрывной волной и заторный.

"Технические возможности ледокола, опыт экипажа и рекомендации Штаба морских операций ФГБУ "ГлавСевморпуть" обеспечили эффективное решение данной задачи", - подчеркнули в отделе коммуникаций Атомфлота.

Атомные ледоколы проекта 22220 будут способствовать открытию круглогодичной навигации в восточном секторе акватории Северного морского пути. Сейчас в акватории Севморпути работают три универсальных атомных ледокола проекта 22220: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". В настоящее время продолжается строительство третьего и четвертого серийных ледоколов - "Якутия" (контрактный срок сдачи - декабрь 2024 года) и "Чукотка" (контрактный срок сдачи - декабрь 2026 года). Росатомфлот также заключил контракт на строительство пятого и шестого серийных ледоколов - "Камчатка" и "Сахалин", закладка которых запланирована на 2024-2025 годы.