Киргизская авиакомпания начала регулярные полеты в Новосибирск

Первым рейсом из Оша в Новосибирск улетели 169 человек

БИШКЕК, 24 мая. /ТАСС/. Киргизская авиакомпания Aero Nomad Airlines начала осуществлять регулярные рейсы из южного областного центра республики Ош в российский город Новосибирск. Об этом сообщило в среду ОАО "Международный аэропорт Манас" (МАМ), в состав которого входят все крупные аэропорты Киргизии.

"Авиакомпания Aero Nomad Airlines выполнила первый регулярный рейс Ош - Новосибирск - Ош, увеличив тем самым количество регулярных рейсов из города Ош в Новосибирск", - говорится в сообщении.

Авиарейсы по этому маршруту будут выполняться на самолете Airbus А320 один раз в неделю - по средам.

"Первым рейсом из Оша в Новосибирск улетели 169 пассажиров. Напомним, что другие авиакомпании по указанному направлению осуществляют восемь рейсов в неделю - ежедневно", - отметили в МАМ.

Aero Nomad Airlines выполняет регулярные и чартерные полеты из киргизских городов Бишкек и Ош в Москву, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Сургут, Анталью, Исламабад, Лахор и Нью-Дели. Из киргизских международных аэропортов можно вылететь прямыми рейсами почти в два десятка городов России.