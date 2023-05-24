ВЭБ.РФ и соинвесторы планируют за 2021-2024 годы поддержать проекты на 9,4 трлн рублей

Ожидается, что социально-экономический эффект от кредитно-инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ в эти годы должен обеспечить дополнительный рост ВВП России на 2,1% или 11,2 трлн рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Объем поддержанных ВЭБ.РФ и соинвесторами проектов за 2021-2024 годы должен суммарно составить 9,4 трлн рублей. Об этом говорится материалах ВЭБа.

В соответствии со стратегией госкорпорации, социально-экономический эффект от кредитно-инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ в эти годы должен обеспечить дополнительный рост ВВП РФ на 2,1% или 11,2 трлн рублей, дополнительные доходы бюджетной системы на 2,5 трлн рублей, увеличить дополнительные доходы населения на 1,6% или 4 трлн рублей, а также снизить число людей, живущих за чертой бедности на 1,3 млн человек или 0,9 процентного пункта.

Отмечается, что за 2018-2022 годы ВЭБ.РФ увеличил свой вклад в развитие и поддержку российской экономики. Объем ежегодных выдач для реализации инвестпроектов вырос со 100-150 до 300 млрд рублей и выше. В 2020 и 2022 годах были предоставлены антикризисные гарантии на поддержку бизнеса (более 500 млрд и 1,1 трлн рублей соответственно). Также в целом за 2018-2022 годы ВЭБ.РФ предоставил на цели поддержки обрабатывающей промышленности более 1 трлн рублей, включая 325 млрд рублей на поддержку машиностроительных отраслей. Годовой объем поддержки отраслей обрабатывающей промышленности увеличился более чем в 4 раза, в т.ч. машиностроения - более чем в 1,5 раза.

На сегодняшний день при участии ВЭБ.РФ осуществляется финансирование проектов в 42 регионах РФ. При этом в семи регионах доля ВЭБ.РФ в банковских кредитах предприятиям составляет более 20%. Отмечается, что отношение кредитного портфеля ВЭБ.РФ к банковским кредитам экономике за эти годы несколько снизилось - во многом из-за ограниченности ресурсной базы и сильной зависимости от рыночных заимствований. При этом в портфеле ВЭБ.РФ доля долгосрочных кредитов выше, чем у коммерческих банков, и он берет на себя дополнительные кредитные и иные риски, которые им не под силу.