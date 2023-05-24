Бангладеш заявила о готовности закупать нефть у России при доступных ценах

Премьер-министр страны Шейх Хасина отметила, что Бангладеш придерживается дружественных отношений со всеми государствами

ДУБАЙ, 24 мая. /ТАСС/. Бангладеш готова закупать российскую нефть, если она будет предлагаться по доступной цене. Об этом заявила в среду премьер-министра Бангладеш Шейх Хасина.

"Когда она (нефть - прим. ТАСС) есть в наличии и по доступной цене, конечно, мы будем закупать. Почему нет?", - сказала Хасина на Катарском экономическом форуме в Дохе, отвечая на вопрос, открыта ли Дакка к такой возможности.

Она добавила, что Бангладеш придерживается политики дружественных отношений со всеми странами. "У стран могут быть конфликты, но мы не вмешиваемся, мы не занимаем сторону. Мы развиваем нашу страну, мы должны реализовывать потребности нашего народа, мы должны развивать страну, чтобы у нашего народа улучшалась жизнь", - добавила Хасина

Говоря о состоянии энергетического сектора в стране, премьер отметила, что Бангладеш в настоящее время испытывает сложности из-за нехватки энергии и высоких цен, но правительство принимает меры для поддержки населения. "Рост цен затрагивает все страны, не только Бангладеш, но мы тоже испытаем сложности. Мы смотрим на альтернативные возможности - ветряная, солнечная энергетика. Мы изучаем вопрос, как обеспечить дальнейшее развитие", - добавила Хасина.

Отвечая на вопрос, входит ли в круг возможных вариантов преодоления кризиса в энергетике наращивание поставок сжиженного газа из Катара, политик отметила, что в настоящее время во всем мире отмечается нехватка энергоресурсов и спрос на них очень высокий, но у Дакки имеются долгосрочные контракты с Катаром и она надеется на их продолжение.