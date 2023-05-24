Власти Британии раскритиковали главу Facebook за введение шифрования сообщений

По их данным, это оборачивается безнаказанностью виновных в жестоком обращении с детьми

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Британские власти подвергли острой критике основателя корпорации Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram) Марка Цукерберга за использование сквозного шифрования в сообщениях Facebook, которое, по их словам, оборачивается безнаказанностью виновных в жестоком обращении с детьми. Об этом в среду сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Том Тугендхат назвал "неоднозначным моральным выбором" внедрение функции, блокирующей доступ к содержанию сообщений всем, кроме отправителя и получателя. По его словам, ведомство намерено запустить рекламную кампанию с целью "информирования родителей о возможных последствиях решения Meta для безопасности их детей".

Согласно же сообщению корпорации, большинство британцев уже используют приложения с шифрованием, чтобы обезопасить себя от хакеров, мошенников и преступников. Meta заявила о намерении сотрудничать с правоохранительными органами и экспертами при разработке мер, направленных на "предотвращение, выявление и борьбу против злоупотреблений при сохранении конфиденциальности".

Как отметила Би-би-си, мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta, предоставляет соответствующие отчеты о проступках в отношении детей, несмотря на использование сквозного шифрования.