В ЦБ считают, что использование криптовалют в ВЭД должно быть ограниченным

Нельзя допустить их распространения по всей финансовой системе РФ, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Использование криптовалют в трансграничных расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) должно быть ограниченным, чтобы не допустить их распространения по всей финансовой системе РФ, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая на Евразийском экономическом форуме.

"Наше главное условие, как Центрального банка, чтобы создание таких платформ (с использованием криптовалют в ВЭД - прим. ТАСС) не привело к заражению криптовалютами нашей финансовой системы и не создало ажиотажа в обществе, связанного со стремлением держать такие суррогаты. Мы всегда были, есть и остаемся против того, чтобы стимулировать, как-то вообще допускать использование криптовалют внутри России, но мы считаем, что криптовалюты и цифровые активы могут использоваться в международной торговле", - сказала она.

По словам Юдаевой, согласно внесенному в Госдуму законопроекту, будет регулироваться ограниченный объем криптовалютных операций, в том числе майнинг и использование полученной в результате него криптовалюты участниками внешнеторговой деятельности.

Она напомнила, что трансграничные расчеты будут осуществляться в рамках экспериментально-правового режима через специально созданную организацию, которая будет обеспечивать совершение участниками эксперимента сделок купли-продажи криптовалюты.