В Минфине сообщили, что таможенное декларирование ввоза рыбы могут отменить с 2024 года

Замглавы ведомства Алексей Сазанов отметил, что об этом давно просили дальневосточные рыбаки

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минфин РФ в рамках ЕАЭС обсуждает предложение отменить таможенное декларирование ввоза рыбы, которая выловлена на континентальном шельфе, в открытом море и в ОЭЗ. Об этом сообщил на Евразийском экономическом форуме замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Наболевшая тема, особенно для дальневосточного региона. Будет упрощен ввоз на таможенную территорию ЕАЭС рыбы. Та произведенная рыба, рыбная продукция, которая выловлена или произведена на континентальном шельфе, в особой экономической зоне, в открытом море, чтобы такого рода продукция признавалась товаром союза и при ввозе на территорию РФ, на территорию союза не подлежала таможенному декларированию", - сказал он.

Сазанов отметил, что об этом давно просили дальневосточные рыбаки. Теперь это предлагается реализовать в рамках пакета корректировок Таможенного кодекса ЕАЭС, которые могут вступить в силу с будущего года, рассказал он.